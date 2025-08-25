В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели людей на зиплайне

В Кинеле возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) из-за смерти людей при спуске на зиплайне. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По версии следствия, 23 августа 37-летние мужчина и женщина воспользовались услугами зиплайна в Кинельском районе. Во время спуска канат оборвался и потерпевшие упали с большой высоты. Они получили повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина умер на месте происшествия, женщина скончалась в этот же день в медучреждении.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления лиц, виновных в гибели людей, и всех обстоятельств случившегося. Также назначены экспертизы.

Руфия Кутляева