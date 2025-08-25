Шестеро саратовцев осуждены за производство контрафактного алкоголя на 25 млн

Заводской районный суд Саратова вынес приговор в отношении шестерых местных жителей в возрасте от 30 до 48 лет по уголовному делу о производстве контрафактного алкоголя на 25 млн руб. (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Суд рассматривал дело 22 августа. Фигурантами стали Сергей Андреев, Николай Головачев, Александр Коновалов, Александр Крепостнов, Сергей Носков и Вадим Ушаков.

В июне прошлого года саратовцы без лицензии приобретали спиртосодержащую жидкость и перевозили ее в арендуемый склад. Из нее они изготавливали алкоголь, который разливали в стеклянную тару различной емкости, а затем продавали в Саратовской области.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность в ноябре. Они изъяли свыше 56 тыс. бутылок с алкоголем и 12 тыс. литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 25 млн руб.

По решению суда пятеро фигурантов получили от 2,5 до 3,5 года условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет каждому, еще один — 2 года и 8 месяцев исправительной колонии общего режима. Также суд оштрафовал двоих из них на 200 тыс. и 300 тыс. руб. В доход государства конфисковали грузовой фургон «Газель», с помощью которого перевозился алкоголь.

Павел Фролов