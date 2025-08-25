Туристы переключились в режим ожидания

В выходные план «Ковер» вводился как минимум в 15 регионах. К вечеру 23 августа, когда начали массово закрывать аэропорты, в Минобороны отчитались об уничтожении 70 беспилотников. В ночь на 24 августа — еще о 95-ти. В европейской части страны, включая более других пострадавший аэропорт Пулково, задержки и отмены рейсов снова могли коснуться десятков тысяч пассажиров. С 24 августа аэропорт закрывали несколько раз. Ограничения длились около 20 часов. Задержки и отмены при этом продолжались и с открытием неба. С подробностями — Леонид Пастернак.

Впервые в рассылке МЧС об угрозах БПЛА упомянули Санкт-Петербург. Раньше предупреждения касались только Ленобласти. Над городом 24 августа сбили два дрона. После налета отключили мобильный интернет. Связи не было и в центре, рассказал “Ъ FM” турист из Москвы Дмитрий: «Звонки проходят редко, интернет полностью отсутствует. Нет возможности взять пауэрбанк, все терминалы не работают, нельзя произвести оплату. Перевести деньги тоже не получалось. Если люди искали что-то в центре, то заходили в заведения и пробовали подключиться к Wi-Fi. Но даже так сообщения загружались минут по пять».

Во время планов «Ковер» в Пулково около сотни рейсов были отменены, почти столько же задержаны, сообщала пресс-служба аэропорта. 42 самолета были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В том числе в Москву, где также перекрывали Шереметьево. В соцсетях жалуются пассажиры «Аэрофлота», которые оказались вынуждены добираться в Санкт-Петербург за свой счет после того, как их рейс из Шарм-эш-Шейха перенаправили в Москву. У стоек в аэропорту стоять бесполезно, объявили им вышедшие представители перевозчика.

Другой летевший в Санкт-Петербург из Египта самолет с российскими туристами вынужденно сделал шестичасовую остановку в Таллине. Но добраться до места назначения он смог уже к обеду воскресенья. А выбраться из Санкт-Петербурга оказалось сложнее и после отмены ограничений в Пулково. Собеседница “Ъ FM” Татьяна должна была вылететь в Анталью еще в ночь на 24 августа: «Наш авиаперевозчик — Corendon. В 05:00 нас посадили в самолет, мы отсидели в нем четыре часа, а потом всех попросили выйти.

Турфирма прислала всем уведомления, что не несет за это ответственности, и предложила самим разбираться с авиакомпанией.

Пришел представитель Corendon, его чуть не разорвали. Полицейский завел его за эту красную линию, и оттуда, на расстоянии вытянутой руки, представитель раздавал эти ваучеры. Мы отстояли почти час, из трех ваучеров один не пробился. Воды не дали. У меня ребенок постарше, ходит, а как с маленькими детьми? У них забрали коляски, а ничего не дали взамен, и родителям пришлось держать их на руках сколько часов».

«В Пулково очередной план "Матрас"», — шутят в соцсетях. Сотрудники аэропорта при этом утверждают, что для семей с детьми предоставили места в бизнес-залах, а другим пассажирам раздали коврики и складные сиденья. У многих сложилась безвыходная ситуация: другими способами, кроме самолета, до места назначения не добраться, говорит петербурженка Наталья, которая планировала вылететь в Махачкалу: «Рейс переносится уже раз 25-й — каждые два-три часа. Самолеты вообще не летают. Я нашла коврик и лежу на нем. Проблема с интернетом, практически ничего не загружается.

Я устала и очень надеюсь, что мой рейс не отменят».

Авиаколлапс добрался и до Сибири. Задержки рейсов фиксировались в Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Омске, Горно-Алтайске, Норильске и Томске. Только в ночь на 24 августа своего вылета в регионах ожидали как минимум 1,5 тыс. человек.

Леонид Пастернак, Александра Абанькова, Анжела Гаплевская