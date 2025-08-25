В Ульяновске в рамках Дня города пройдет более 150 мероприятий

В Ульяновске готовятся к празднованию 377-летия Симбирска-Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мараховец Фото: Алексей Мараховец

Глава Ульяновска Александр Болдакин подчеркнул, что, несмотря на неюбилейную дату, праздник должен быть ярким и запоминающимся. Он отметил важность формирования чувства причастности к судьбе города и страны, а также гордости за уникальность Ульяновска и его вклад в Россию.

В рамках празднования запланировано более 150 мероприятий под слоганом «Город твой, мой, наш». Основные площадки — площади Ленина и Соборная, эспланада, бульвар Новый Венец, центральные скверы, улица Федерации, набережная ЖК «Аквамарин» и парки.

Андрей Сазонов