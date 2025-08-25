В Литве на границе с Белоруссией начались военные учения

На юго-востоке Литвы начались военно-полевые тактические учения «Храбрый грифон 25-II». Они продлятся до 29 августа

«Целью учений является проверка способности бригады "Жемайтия" передислоцировать штабы и подразделения на назначенные территории, оценка готовности подразделений к бою, а также порядок развертывания командных пунктов и связи»,— говорится в сообщении ВС Литвы. Там уточнили, что в учениях участвуют около 500 военнослужащих.

Во время учений воинские части будут передислоцированы из города Клайпеда в Вильнюсский уезд, который граничит с территорией Белоруссии.