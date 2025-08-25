За ремонт кровли школы в Чертанле Саратовской области готовы заплатить 2,2 млн

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Новоузенска Саратовской области» объявило аукцион на ремонт кровли своего филиала в поселке Чертанла. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Кровлю расположенного по ул. Центральная, 6 здания необходимо отремонтировать в один этап с даты заключения контракта до 15 ноября этого года. Работы предусматривают смену существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, устройство выравнивающих стяжек, примыканий к каменным стенам из листовой стали, погрузку строительного мусора в транспорт и его перевозку на расстояние 5 км.

Извещение о закупке размещено 25 августа. Заявки принимаются до 3 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,27 млн руб.

Павел Фролов