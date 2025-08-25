Уралсиб подвел итоги по программе Жилстройсбережений за 1 полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года в рамках программы Жилищно-строительных сбережений (ЖСС) в Республике Башкортостан новыми участниками программы стали более 250 жителей, открыв вклад «Свое жилье» в банке Уралсиб. Количество действующих вкладов по итогам 1 полугодия достигло 1883. Совокупные остатки на сберегательных счетах участников программы превысили 660 млн рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Программа ЖСС реализуется на территории Республики Башкортостан уже более 10 лет, и за это время она помогла приобрести собственное жилье более чем 6,7 тысячи жителей республики. Согласно условиям программы, граждане открывают накопительный жилищный вклад сроком от 3 до 6 лет. Ставка по вкладу составляет 1–1,5% годовых, также к ежемесячному взносу участника из бюджета республики начисляется премия в размере 30% от суммы пополнения, но не более 5 тысяч рублей в месяц. Минимальный взнос в жилищный вклад – 3 тысячи рублей в месяц, максимальный – не ограничен. Премия от государства начисляется ежемесячно и перечисляется на счет вкладчика ежеквартально. Накопленную сумму можно направить на покупку квартиры или другой жилой недвижимости, земельного участка для индивидуального строительства, на строительство дома, на погашение ранее взятой ипотеки, либо оформление нового ипотечного кредита по льготной ставке 5,5–7% годовых.

Программа позволяет участникам не только планомерно копить средства, но и воспользоваться ипотечным кредитом на льготных условиях. Особенно актуальным это становится в условиях высокой ключевой ставки — ЖСС предлагает зафиксировать будущую ставку на этапе накопления, тем самым защитив заемщика от рыночной волатильности.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (при выборе геолокации «Республика Башкортостан») или в ближайшем отделении Банка на территории Республики, а также на сайте жсс-рб.рф и по номеру горячей линии +7 (347) 285-00-97.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.

