GAC FAMILY HOUSE в Нижнем Новгороде

Компания GAC Motor Россия продолжает свое уникальное путешествие по городам России, и на этот раз бренд-зона GAC FAMILY HOUSE приезжает в Нижний Новгород. Мероприятие пройдет на выходных с 29 по 31 августа на площади Нижегородской ярмарки. Это яркое событие позволит посетителям погрузиться в атмосферу китайской культуры и познакомиться с последними автомобильными новинками бренда GAC.

Центральным элементом GAC FAMILY HOUSE станет уникальная интерактивная зона, оформленная в стиле традиционного китайского двора, с четырьмя тематическими пространствами. Каждое из них символизирует одно из мифических существ китайской мифологии: Лазурный Дракон Востока, Алая Птица Юга, Белый Тигр Запада и Черная Черепаха Севера.

В рамках программы гостей ждут мастер-классы по каллиграфии, где взрослые и дети смогут написать свои первые иероглифы на китайском, а также принять участие в квест-головоломке «Путь Дракона» с логическими заданиями.

В зоне Алой Птицы можно будет познакомиться с китайским боевым оздоровительным искусством тайцзицюань, выполняя простые движения под музыку, а также открыть для себя традиционную настольную игру маджонг.

В пространстве Белого Тигра посетители смогут попробовать сыграть в цзяньцзы — увлекательное занятие, объединяющее элементы спорта, искусства и культуры, в котором нужно удерживать в воздухе специальный воланчик.

В зоне Черной Черепахи гости соберут деревянный пазл «Дом» и смогут проверить свои знания в игровой викторине с вопросами о китайских изобретениях и о бренде GAC.

За участие в каждой активности можно будет получить фишки с изображениями хранителей дома — существ из китайской мифологии, а потом обменять их на фирменные памятные сувениры от бренда. Кроме того, гостей ждут настольные игры, аквагрим для детей и развлекательная викторина с призами.

Посетители смогут познакомиться с актуальным модельным рядом, включая новинки бренда GAC: семейный кроссовер GAC GS4, спортивный седан GAC Empow, полноразмерный кроссовер GAC GS8, премиальный минивэн GAC M8 и, полюбившийся многим, городской кроссовер GAC GS3. Помимо посещения интерактивной зоны, гости смогут пройти тест-драйв на специально подготовленной площадке на территории парка.

Бренд-зона фестиваля будет работать с 29 по 31 августа с 10:00 до 21:00.

Место проведения — Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка, ул. Совнаркомовская, д. 13.

Вход на мероприятие свободный.

Бренд-зона GAC FAMILY HOUSE станет отличным поводом провести время с семьей, познакомиться с философией бренда, узнать больше о китайской культуре и современных технологиях в автоиндустрии.

