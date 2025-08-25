Челябинский предприниматель купил молочный завод в Башкирии за 140 млн рублей

ООО «Дейри» (генеральный директор — челябинский предприниматель Олег Дятчин) выиграло торги по реализации имущества должника Александра Никитина. Компания за 140 млн руб. получит здания и оборудование ООО «Чекмагушевский молочный завод», указано на Федресурсе.

Организовывал аукцион конкурсный управляющий завода, член ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Рустэм Саитгареев. На торгах продали все здания, принадлежащие предприятию, — столярный цех, мазутную, магазин, очистные сооружения и насосную станцию — а также земельные участки; оборудование — от установок обеззараживания воды до воздушных компрессоров.

ООО «Чекмагушевский молочный завод» зарегистрировано в марте 2006 года в селе Вавилово Уфимского района Республики Башкортостан. Оно входило в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина, который производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». Все его компании признаны банкротами.

Олег Дятчин — челябинский предприниматель, владелец и генеральный директор нескольких компаний, которые занимаются производством и сбытом молочной продукции, среди которых АО «Астория-М» (производитель сыра) и ООО «Торговый дом "Продхолдинг"» (выручка, согласно базе «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году была 5,3 млрд руб.).

Виталина Ярховска