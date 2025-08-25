Нижегородцев обучат профессиям в сфере беспилотных авиасистем

Минпром Нижегородской области сообщил об отборе соискателей на бесплатное обучение профессиям в сфере беспилотных авиастистем. В их числе управление проектами, разработка софта, подготовка испытателей и операторов беспилотников, техническое обслуживание, а также закупки и правовое регулирование систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Курсы открыты в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» на платформе Университета 2035. Слушателей обучат мониторингу лесов, линейных объектов и других территорий, а также сборке беспилотников, основам аэрофотосъемки и ремонта.

«Объем каждой программы составляет 144 академических часа. По окончании курсов выпускники получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца, — отмечается в сообщении. Обучение начнется в сентябре-октябре.

Владимир Зубарев