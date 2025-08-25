Организаторов нарколаборатории с 25 кг мефедрона задержали в Кузбассе
В Кузбассе правоохранители задержали членов межрегиональной преступной группы из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, которые организовали нарколабораторию. В ходе обысков силовики изъяли около 25 кг мефедрона, а также свыше 3,5 тонн прекурсоров и реакторов, сообщает УФСБ региона.
По данным органов госбезопасности, члены группировки намеревались сбывать запрещенные вещества на территории Сибирского федерального округа.
По решению суда двух фигурантов дела поместили под стражу. В отношении всех членов преступной группы возбуждено уголовное дело о покушении на производство наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).