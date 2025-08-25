Недостроенный корпус омского метро снова выставили на торги за 288 млн рублей
Министерство имущественных отношений Омской области выставило на повторные торги недостроенный инженерный корпус омского метрополитена площадью 17,9 тыс. кв. м. на улице Фрунзе. Стоимость здания, а также земельного участка площадью 6,1 тыс. кв. м составляет 287,8 млн руб., указано на портале «ГИС Торги». Земельный участок и недостроенный корпус находятся в собственности Омской области. Строительная готовность здания оценивается в 12%.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 сентября, победителя определят 25 сентября 2025 года. Предыдущий аукцион, назначенный на июль 2025-го, не состоялся из-за отсутствия заявок.
Строительство омского метро началось в 1993 году. На него было израсходовано около 14 млрд руб., из них 6 млрд — на метромост длиной 650 м через Иртыш. Но завершить проект так и не удалось. Как писал «Ъ-Сибирь», весной 2018 года правительство Омской области приняло решение законсервировать «мокрым» способом станции «Заречная» и «Кристалл».