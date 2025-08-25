Суд ждет жителей Кузбасса, которые подожгли 10 самосвалов за деньги

В Прокопьевске (Кемеровская область) суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей областного центра, которые по заказу подожгли 10 самосвалов. Им вменяется в вину ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), рассказали в прокуратуре Кузбасса.

По версии следствия, в марте 2025 года одному из обвиняемых в мессенджере от неизвестного поступило предложение заработать. Необходимо было поджечь 10 самосвалов FAW J6 в Прокопьевске. Также через мессенджер обвиняемый и его приятель получили сведения о месте нахождения бутылок с бензином и стоянке автомобилей. Неизвестный заказчик перечислил им аванс 100 тыс. руб. Столько же он обещал заплатить после выполнения «работы».

31 марта злоумышленники облили самосвалы бензином и подожгли. Огонь уничтожил четыре грузовика и шесть повредил. Причиненный владельцам машин ущерб составил свыше 10 млн руб. В дальнейшем заказчик перестал выходить на связь, не заплатив поджигателям оставшийся гонорар.

В прокуратуре сообщили, что подследственные признали вину и частично возместили ущерб.

