Дожди и понижение температуры прогнозируется на неделе в Удмуртии

В течение рабочей недели в Удмуртии ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы, сообщает региональный Гидрометцентр. В среду и пятницу осадки прогнозируются на большей территории региона, в остальные дни — лишь в отдельных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ночные часы местами возможен туман. Температура воздуха будет постепенно снижаться: в ночь на вторник ожидается 8-13°С, а днем — 17-22°С. В ночь на среду температура воздуха снизится до 6-11°С, днем столбик термометра поднимется до 15-20°С.

В четверг ночью температура воздуха составит 8-13°С, а днем не превысит 13-17°С. Самым прохладным днем станет пятница, когда ночью столбик термометра опустится до 7-12°С, а днем окажется на отметке 12-17°С. В последние рабочие дни установится ветреная погода. По предварительному прогнозу, в выходные ожидаются дожди.