Жители Башкирии тратили на оплату ЖКУ в 2024 году около 4,6 тыс. рублей в месяц

В Башкирии среднестатистическая семья в 2024 году тратила на оплату жилищно-коммунальных услуг и топливо 4,59 тыс. руб. в месяц, доля потребительских расходов семьи, потраченная на эти цели, составила 7,9%, сообщает РИА Новости. Это на 0,3% больше, чем годом ранее. Республика находится на 17-м месте среди регионов России по доле расходов на ЖКУ и топливо. В 2023 году регион был на восьмой строчке рейтинга, доля составляла 7,6%.

На первом месте находилась Ингушетия, где доля расходов на ЖКУ и топливо в 2024 году составила 4,6%, на втором — Кабардино-Балкария (6%), на третьем — Астраханская область (6,1%).

Самая высокая доля расходов на коммунальные услуги и топливо была в Новгородской области (13,6%), Магаданской области (13,5%) и Бурятии (13,1%).

В Приволжском федеральном округе у Башкирии самая низкая доля затрат на ЖКУ, на втором и третьем месте по этому показателю находятся Кировская область (8,2%) и Татарстан (8,4%).

В среднем по стране доля расходов на ЖКУ и топливо в 2024 году составляла 9,4%, а расходы среднестатистической семьи на эти цели составляли 5,93 тыс. руб. в месяц. Это на 0,2% меньше, чем в 2023 году.

Майя Иванова