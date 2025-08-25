Грунт размыло на участках в поймах двух малых рек в Новосибирске

Ливни размыли грунт в Новосибирске на ул. Кавалерийской и в районе остановки общественного транспорта «Северная», говорится в сообщении мэрии. Участки находятся в поймах рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе.

По данным городской администрации, у дома на ул. Кавалерийской, 23 «дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по стабилизации размыва и защите от дальнейшего разрушения». Согласно электронному справочнику 2ГИС, по этому адресу находится 25-этажный жилой комплекс «Дианит». У «Северной» сотрудники ДЭУ-1 выложили барьер из мешков с песком.

Сильные ливни прошли в Новосибирск 23 и 24 августа.

Валерий Лавский