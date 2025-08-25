«СПАР Миддл Волга» направит 120 млн рублей на поддержку ХК «Торпедо»

Компания «СПАР Миддл Волга» (входит в ГК «Сладкая жизнь», управляет сетью супермаркетов SPAR) направит 120 млн. руб. на поддержку нижегородского ХК «Торпедо» в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2025/26 годов. Генеральный спонсорский контракт с клубом компания подписала в минувшие выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «CПАР Миддл Волга» Альберт Гусев (слева) и генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга на заключение генерального спонсорского контракта

В сезоне 2024-2025 годов компания также оказывала спонсорскую поддержку «Торпедо» в статусе генерального партнера.

По словам генерального директора ХК «Торпедо» Евгения Забуги, заключение нового партнерского соглашения налагает на клуб определенные требования к стандартам качества в спорте: «Мы приложим все усилия, чтобы порадовать не только наших болельщиков, но и наших партнеров своей красивой игрой и большими победами».

«Символично, что 18 сезон Континентальной хоккейной лиги клуб будет играть в новом ледовом дворце, открытия которого три года ждали хоккеисты, болельщики и все, кто не равнодушен к спорту. Наше сотрудничество с клубом в прошлом сезоне было не только взаимовыгодным, но и интересным для широкого круга людей»,— в свою очередь генеральный директор «CПАР Миддл Волга» Альберт Гусев, пожелав «Торпедо» красивой игры, достойных соперников и побед.

В рамках контракта «CПАР Миддл Волга» и «Торпедо» планируют проводить совместные акции, нацеленные на поддержку команды, привлечение болельщиков на выездные матчи в другие регионы и популяризацию здорового образа жизни.

Андрей Репин