Аферисты лишили кстовчанку трех квартир, двух иномарок и девяти миллионов рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 73-летней жительницы Кстова, которую телефонные мошенники лишили трех квартир, двух иномарок и 9 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Потерпевшая рассказала следователям, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков. Пенсионерку убедили в том, что ее сбережения и имущество в опасности, а по счетам проводятся сомнительные операции. Она продала квартиры и машины, а вырученные деньги перевела вместе с накоплениями на якобы безопасные счета.

Ущерб от действий мошенников оценен в 36,4 млн руб. Следствие добивается ареста проданного имущества.

Владимир Зубарев