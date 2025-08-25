Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области выделят муниципалитетам дополнительные 100 млн рублей

В Самарской области принято решение о выделении 100 млн рублей на поддержку муниципалитетов Самарской области. О подписании соответствующего постановления сообщил глава правительства региона Михаил Смирнов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средства направят на сбалансирование местных бюджетов и подготовку к отопительному сезону. Финансовую помощь получат Новокуйбышевск, Жигулевск, Октябрьск и Похвистнево, а также муниципальные районы Клявлинский, Красноармейский, Камышлинский, Приволжский, Хворостянский и Шигонский.

Андрей Сазонов