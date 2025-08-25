Незаконный карьер выявили на сельхозземлях в Лысковском округе

Россельхознадзор выдал предписание из-за карьера по добыче песка на землях сельхозназначения в Лысковском округе Нижегородской области. Участок площадью 4 га принадлежит Гаспаряну А.А., сообщили в территориальном управлении ведомства 25 августа.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что на площади 2,64 га снят плодородный слой почты при разработке карьера по добыче песка. Остальная часть заросла деревьями и кустарниками.

Собственнику участка предписали провести мелиорацию и рекультивацию земель, а также ввести земельный участок в сельскохозяйственный оборот.

Галина Шамберина