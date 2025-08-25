Чем известен задержанный врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан в рамках уголовного дела о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. О задержании сообщил глава региона Александр Хинштейн. Чем известен господин Базаров — в справке «Ъ».

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владимир Васильевич Базаров родился 5 ноября 1970 года в городе Касли Челябинской области.

В 1990 году окончил Сургутский нефтяной техникум по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», после чего в 1990–1992 годах проходил срочную службу в армии. В 2003 году получил высшее образование по направлению «экономика» в Сургутском институте мировой экономики и бизнеса «Планета», а в 2004 году завершил программу подготовки управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В 2004–2005 годах работал директором спортивно-оздоровительного центра «Олимпия» в Сургуте. С 2005 года начал работу в администрации Сургута, где занимал должности заместителя директора департамента культуры, молодежной политики и спорта (2005–2008), директора департамента по экономической политике (2008–2012) и директора департамента городского хозяйства (2012–2013).

В 2009 году получил квалификацию МВА по программе «Евроменеджмент» в РАНХиГС. С 2013 по 2016 год занимал должность заместителя главы администрации города Сургута, параллельно в 2013 году получив дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» в Сургутском государственном университете.

В сентябре 2016 года был назначен вице-губернатором Севастополя, курировал вопросы городского хозяйства и ЖКХ; в мае 2017 года координировал процесс перевода севастопольских электросетей из украинской в российскую юрисдикцию. Проработал в этой должности до ноября 2020 года, после чего перешел в правительство Белгородской области, где занимал позиции советника губернатора по нацпроектам и вице-губернатора, курирующего строительный комплекс.

С февраля 2025 года является врио заместителя губернатора Курской области, где также курирует строительный блок.