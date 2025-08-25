На селе в Саратовской области в 2025 году откроются пять новых кинозалов

В сельской местности Саратовской области до конца этого года заработают пять новых кинозалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Один из кинозалов откроется в поселке Ровное, остальные — в Петровском районе. В них будет все необходимое для мультимедийного показа. На эти цели направили порядка 15 млн руб.

Решение о поддержке приняли по итогам конкурса Фонда кино, являющегося частью реализации нацпроекта президента Владимира Путина «Семья». По словам министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой, поддержку от Фонда кино получит 41 центр аудиовизуального искусства в 21 регионе. В этом списке Саратовская область оказалась на второй строчке.

Павел Фролов