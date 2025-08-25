Глава Удмуртии о дорожном ремонте: Ижевск проспал «переход через ноль» в зиму

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу мэра Ижевска Дмитрия Чистякова по части дорожного ремонта, напомнив о зимнем транспортном «коллапсе» и трудностях при «переходе через ноль» (периоды осень—зима и зима—весна). Это произошло на аппаратном совещании 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Ижевск, несмотря на многочисленные “километры часов общения”, просто проспал “переход через ноль” в зиму. Дмитрий Александрович (Чистяков, глава Ижевска.— “Ъ-Удмуртия”), отгремели фанфары? Все с хорошим настроением? <…> Мы в прошлом году с вами обсуждали все те же темы и все мы помним, что 26-27 января произошло. Вот сейчас, пожалуйста, возвращайтесь к хозяйственной деятельности. Этот вопрос корреспондируется к качеству жизни напрямую. Был коллапс в прямом смысле этого слова. Команда у вас сейчас сильная, вовлеченная. <...> Очень редко “переход через ноль” происходит в течение часа. Я очень надеюсь, что таких ситуаций этой осенью и весной не будет”,— сказал глава региона.

Господин Бречалов добавил, что «неизбежно будут проблемы», связанные с дорожным ремонтом, поскольку все участки в моменте «откапиталить» невозможно. Он напомнил, что осенью в городе начнут проводить дополнительный ямочный ремонт методом карт. «В Ижевске очень большой объем дорог в ремонте. Давайте по-максимуму к 1 сентября завершим»,— отметил глава региона.