Дефицит краевого бюджета уменьшился на 5,6 млрд рублей

Министерство финансов Пермского края опубликовало данные об исполнении консолидированного бюджета региона за семь месяцев текущего года. Как следует из информации минфина, дефицит бюджета за указанный период составил 10,387 млрд руб. По итогам шести месяцев этот показатель был зафиксирован на уровне 16 млрд руб., по итогам пяти — 4 млрд руб. Доходы бюджета за семь месяцев превысили 176,56 млрд руб., 92 млрд руб. из них составили поступления от налогов и акцизов. Безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета, превысили 39 млрд руб. План исполнения бюджета по доходам к году выполнен на 56,2%.

Расходы краевой казны за первые семь месяцев составили 186,94 млрд руб. Традиционно основными их направлениями стали образование (51,643 млрд руб.), социальная политика (36,241 млрд руб.), национальная экономика (43,6 млрд руб.), а также ЖКХ (9,1 млрд руб.). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года расходы выросли на 26,1%.