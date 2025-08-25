58% ижевчан поддерживают введение 4-дневной рабочей недели

58% ижевчан выступают за сокращение рабочей недели до четырех дней, следует из опроса сервиса SuperJob. Против этой идеи высказались 21% респондентов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсъ

68% женщин и 49% мужчин поддерживают 4-дневку. Среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 66%, в то время как среди граждан старше 45 лет — лишь 46%. Интересно, что уровень поддержки снижается с увеличением дохода: 62% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 43% среди тех, кто получает от 100 тыс.

В случае введения третьего выходного, 27% опрошенных планируют проводить время с семьей, 25% — отдыхать, а 12% — подрабатывать. Мужчины чаще выражают намерение искать дополнительный заработок, в то время как женщины больше ориентированы на отдых и хобби.

Однако работодатели не спешат поддерживать эту инициативу: 85% из них отказываются обсуждать сокращение рабочего времени. Лишь 1% организаций уже внедрил 4-дневный график, и ещё 3% рассматривают его как возможный вариант.