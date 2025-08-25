Жителя Оренбуржья задержали по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть ребенка
Следователи задержали 41-летнего жителя Новоорского района по обвинению по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом в состоянии опьянения). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации следствия, 24 августа водитель автомобиля «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения двигался по автомобильной дороге Новоорск — Энергетик. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобильной этой же марки.
В результате ДТП малолетний ребенок, находившийся во встречном автомобиле, получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия. Следственные органы назначили судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Рассматривается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.