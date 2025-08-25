Больше половины челябинцев поддерживают введение четырехдневной рабочей недели

В Челябинске 59% жителей поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели. Каждый пятый горожанин (21%) высказался против, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Челябинки хотели бы перейти на сокращенный рабочий график чаще челябинцев — 65% против 52%. Молодежь до 35 лет тоже воспринимает эту инициативу положительнее, чем люди старше 45 лет — 60% и 48% соответственно. Кроме того, есть корреляция между уровнем дохода и поддержкой идеи «четырехдневки». Так, ждут нового рабочего графика 66% жителей, получающих до 50 тыс. руб., и 43% — от 100 тыс. руб.

Среди основных планов горожан на третий выходной в случае, если сокращенный график официально утвердят: семья (29%), отдых (20%), подработка (14%). Причем челябинцы чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у челябинок дополнительный выходной ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Однако позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство организаций отказывается даже обсуждать возможность «четырехдневки» (88%). Лишь в одной из 100 компаний утверждают, что внедрили такой график, а еще 1% рассматривают его как допустимый вариант.

Виталина Ярховска