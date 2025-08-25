В США выявили случай заражения человека личинками мясной мухи

В США зафиксирован первый с начала года случай заражения человека личинками тропической мясной мухи. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Случай заражения был подтвержден 4 августа. Представитель ведомства сообщил агентству, что инфицированный вернулся из Сальвадора. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что заболевание выявлено у жителя Мэриленда, который приехал из Гватемалы. В министерстве не стали комментировать информацию источника.

Пациент получил медицинскую помощь. В штате были приняты профилактические меры. По оценкам министерства, риск распространения заболевания в США очень низок.

Мясные мухи — это паразиты, которые могут откладывать яйца в раны на теле человека или любого теплокровного животного. Личинки проникают в ткани, что может привести к летальному исходу, если не принять меры. Паразиты наиболее опасны для крупного рогатого скота и диких животных. Случаи заражения человека встречаются редко.

В США в этом году не был подтвержден ни один случай заражения животных. Мясные мухи встречаются на Кубе, Гаити, в Доминиканской Республике и в странах Южной Америки.