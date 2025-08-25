В Пензе наказали работника предприятия за мошенничество и материальный ущерб

В Пензе суд вынес приговор в отношении бывшего начальника цеха одного из местных предприятий по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось в суде, с февраля 2021 года по сентябрь 2024 года фигурант проинформировал подчиненных работников об увеличении им премиальных выплат к зарплате и необходимости вернуть ему часть премии для трат на нужды цеха. В общей сложности он похитил более 1,9 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

С апреля 2023 года по май 2024 года фигурант оформлял работникам фиктивные разрешения на выход в рабочее время с территории предприятия и задействовал их в хозяйственно-бытовых работах на земельных участках в СНТ, владельцем которых являлся. Тем самым он причинил организации материальный ущерб на более чем 2,5 млн руб.

На стадии расследования дела фигурант добровольно возместил ущерб в размере 300 тыс. руб. Арестовали его имущество на сумму свыше 1,3 млн руб.

По решению суда бывший начальник цеха получил штраф в размере 2 млн руб. Суд удовлетворил требования представителя потерпевшего о возмещении ущерба на сумму более 2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Павел Фролов