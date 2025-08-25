В Оренбургской области вынесли приговор банде за незаконный оборот оружия

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновными четырех местных жителей по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Также суд признал членов организованной группы виновными по ч. 6 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенный организованной группой), ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения), а также по ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, совершенное организованной группой).

По версии следствия и суда, трое участников группы с мая по сентябрь 2023 года переделывали охолощенное оружие в боевое. Потом они сбывали его гражданам. Также подсудимые незаконно реализовывали патроны и боеприпасы. Один фигурант уголовного дела не являлся участником организованной группы, однако по просьбе одного из ее членов хранил в жилище и автомобиле огнестрельное оружие и боеприпасы.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от двух и трех месяцев до 13 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов. Также назначены штрафы на сумму от 600 тыс. до 900 тыс. руб. Конфисковано более 160 тыс. руб., полученных за реализацию оружия и боеприпасов.

Руфия Кутляева