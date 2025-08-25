В Оренбуржье с начала года построили более 700 тысяч квадратных метров жилья

В Оренбургской области за первые семь месяцев 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» введено 722,3 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Оренбургская область занимает пятое место среди субъектов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья. В секторе многоквартирных домов сдано 144,1 тыс. кв. м, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. В секторе индивидуального жилищного строительства построено 578,1 тыс. кв. м, что составляет 94% от уровня 2024 года.

Оренбургская область занимает второе место в России по скорости строительства объектов согласно данным Единого ресурса застройщиков. Время строительства одного многоквартирного дома составило 372,5 дня при средней площади дома более 4,5 тыс. кв. м. В регионе выдано 362 разрешения на строительство почти 1,3 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.

Андрей Сазонов