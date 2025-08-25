Ставропольские фермеры планируют собрать 36 тысяч тонн картофеля

В Предгорном округе Ставропольского края началась уборка картофеля осенних сортов. Общая площадь, с которой предстоит собрать урожай, составляет две тыс. га. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, основной объем продукции планируют получить крестьянские хозяйства. Глава Предгорного округа Николай Бондаренко отметил, что производители картофеля получают поддержку в виде субсидий на выращивание овощей в открытом грунте и покупку семян высокопродуктивных сортов.

«Господдержка является важным стимулом для развития отрасли, внедрения современных агротехнологий и повышения урожайности», — подчеркнул Бондаренко. По его словам, положительная динамика в урожайности и объемах производства свидетельствует об эффективности государственной поддержки.

Согласно предварительным данным, нынешний урожай может превысить показатель прошлого года и достичь 36 тыс. тонн. Основные посевные площади расположены в ст. Боргустанской и ст. Суворовской, с. Винсады и х. Новоборгустанском.

Валентина Любашенко