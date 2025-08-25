Дневные рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург задержат на два часа

Авиарейсы из Челябинска в Санкт-Петербург задерживаются на два часа, сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

Рейсы SU 6464 и FV 6464 должны были вылететь в 14:30, но теперь их отправление запланировано на 16:40.

В обратном направлении задерживается рейс FV 6463 компании «Россия». Он должен был прибыть в Челябинск в 13:30, но теперь ожидается в 15:40.

25 августа был отменен парный рейс СУ 1534/1535 по маршруту Москва — Челябинск — Москва.