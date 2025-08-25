Паспортный контроль в норильском аэропорту перенесли на трапы и в самолеты

Модернизация аэровокзального комплекса в Норильске привела к изменению порядка паспортного контроля в аэропорту. Об этом сообщила мэрия «северной столицы» Красноярского края.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На время реконструкции паспортный контроль прибывающих пассажиров проводится, в зависимости от погоды, уже в самом самолете или на трапе. Возведение временного терминала начнется 15 сентября.

В ноябре 2024 года Главгосэкспертиза сообщала о выдаче положительного заключения на строительство объектов авиатранспортного обеспечения в аэропорту Норильска. Подрядчиком проекта было указано ООО «Уником-М». Пассажиропоток в аэропорту Норильска в 2024 году составил 0,88 млн человек.

Валерий Лавский