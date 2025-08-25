Троих жителей Челябинской области освободили из украинского плена

Россия и Украина 24 августа провели очередной обмен военнопленными по формуле «146 на 146». Среди освобожденных россиян оказались трое жителей Челябинской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Южноуральцы родом из Челябинска, Еткуля и Еманжелинска. Один из них находился в плену более полутора лет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне из украинского плена также вернулись пятеро военнослужащих из Челябинской области, в июле — еще трое.