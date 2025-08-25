За попытку продажи 33 кг наркотиков в Красноярске пенсионера осудили на 8 лет

В Красноярске суд вынес приговор 66-летнему жителю Калининградской области по делу о покушении на сбыт более 33 кг наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ). Подсудимому назначили восемь лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, в июле 2023 года фигурант дела стал членом межрегиональной наркогруппировки, занимавшейся сбытом запрещенных веществ в Сибири. Пенсионер находил оптовые партии наркотиков, фасовал их и организовал сеть тайников. Летом 2024 года, как установили правоохранители, он оборудовал 42 тайника на территории Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской области.

В ходе обысков следователи изъяли более 33 кг гашиша и кокаина. Их рыночная стоимость оценивается в 85 млн руб.

Александра Стрелкова