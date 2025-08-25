В Башкирии произошел лесной пожар на площади 1,8 га

Вчера в Зилаирском районе около села Юлдыбаево произошел лесной пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Работники министерства лесного хозяйства локализовали пожар на площади 1,8 га.

В республике прогнозируются третий и четвертый классы пожароопасности (четвертый класс — в Хайбуллинском районе), отметили в ведомстве.

С начала пожароопасного периода этого года возникло 14 очагов лесных пожаров на общей площади 29,15 га, это на шесть очагов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года произошел 321 случай загорания сухой травы на общей площади 1,3 тыс. га.

Майя Иванова