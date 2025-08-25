Житель Астрахани насиловал дочь, пасынка и падчерицу и получил 25 лет колонии

В Астрахани суд вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу об изнасиловании малолетних, насильственных действиях сексуального характера в отношении них, истязании (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 134, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, с июня 2010 года по декабрь 2018 года фигурант совершал преступления против половой неприкосновенности в квартире одного из домов на ул. Анатолия Сергеева в Кировском районе Астрахани. Пострадавшими оказались его дочь, пасынок и падчерица. Также он истязал родную дочь.

Сбором доказательств вины фигуранта занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области. По решению Кировского районного суда Астрахани он получил 25 лет исправительной колонии строгого режима.

Павел Фролов