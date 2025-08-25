Пресечена работа одного из крупнейших сервисов по продаже персональных данных

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли работу одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, продававшего доступ к персональным данным россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, — сообщила госпожа Волк, — и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами». Также правоохранители зафиксировали факты получения данных «аферистами для последующего хищения денежных средств населения».

Через веб-интерфейс и API пользователям предоставлялись анкеты с паспортными и анкетными данными, адресами регистрации и работы, сведениями о доходах, кредитной истории и дополнительной информацией. Доступ к сервису предоставляли по подписке. Стоимость в отдельных случаях могла превышать 1 млн руб. в месяц. Из-за высокой цены подписка часто перепродавалась через Telegram-каналы и форумы даркнета.

Предполагаемый организатор схемы и его сообщник, отвечавший за техническую поддержку, были задержаны в столичном регионе. При обысках изъяли серверное оборудование с базами данных объемом свыше 25 тб, компьютерную технику, средства связи и документацию. Им предъявлены обвинения по статье 272.1 УК РФ — незаконное использование, сбор, передача и хранение персональной информации. В настоящее время оба находятся под стражей.

С декабря 2024 года по двум счетам подконтрольных подозреваемым компаний прошло более 66 млн руб. Проводится проверка информации о более чем 2 тыс. пользователей сервиса. Совместно с ФСБ принимаются меры по выявлению других соучастников преступления, включая иностранцев, добавила Ирина Волк.