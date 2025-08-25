В понедельник, 25 августа, в Самарской области началось адресное информирование избирателей в преддверии выборов. Сотрудники участковых избирательных комиссий будут раздавать материалы и объяснять детали голосования, сообщили в облизбиркоме.

Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Информирование продлится до 7 сентября. Жители смогут узнать о датах и времени голосования, формах участия, местонахождении избирательных участков и зарегистрированных кандидатах.

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, которые пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года, зарегистрировано более 6 тыс. кандидатов.

Андрей Сазонов