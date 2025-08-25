В отношении жителя Астрахани возбудили дело о мошенничестве с соцвыплатами

Следственный отдел по Советскому району г. Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант обратился в центр социальной поддержки населения Советского района г. Астрахани с необходимыми документами, чтобы получить выплату на поддержку малого предпринимательства. Он указал, что деньги требуются на открытие сервисного центра.

Фигуранту выплатили 300 тыс. руб., которыми он распорядился по своему усмотрению. Выполнять условия социального контракта он не собирался.

Павел Фролов