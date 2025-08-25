Из Челябинска в Кременкуль запустят новый автобус №161

С 26 августа между Челябинском и поселком Кременкуль Сосновского района начнет курсировать новый автобус №161. Он заменит маршрутку №303, у которой истекает разрешение на перевозки, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Перевозчиком нового маршрута является ООО «Единение». Первый рейс из Кременкуля стартует в 6:15, а последний — в 20:00. Автобус под номером 161 в Кременкуле будет следовать по улицам Ленина, Лесная, Набережная и Дорожная, затем по автомобильной дороге 75К-422, челябинским улицам Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных и Чичерина.

Из Челябинска автобус начинает движение в 7:05, а последний рейс в поселок состоится в 20:50.

До конца октября 2025 года на линию будут выходить два автобуса малого класса, затем только один.