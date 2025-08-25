EXEED RX – выбор, который стоит сделать

EXEED RX представляет новое поколение автомобилей бренда, в котором воплотилась концепция «Искусство технологий». Эта модель имеет яркий, стремительный, выразительный облик, который уверенно притягивает взгляды окружающих.

EXEED RX узнают издалека. Он выделяется в толпе. За ним хочется наблюдать. Именно такого эффекта хотела добиться международная команда инженеров и дизайнеров.

Эффектный силуэт кросс-купе и его элегантные пропорции. Выглядит просто великолепно!

Синергия технологических решений и эмоционального дизайнерского подхода воплотилась во всех деталях экстерьера.

Каждая деталь здесь доведена до совершенства с помощью многочисленных исследований, чтобы окружить владельца EXEED атмосферой эстетики и роскоши.

EXEED RX – это идеальное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий. Его высокая производительность и удивительная динамика делают его одним из лучших автомобилей в своем классе.

Комфорт, продуманный до мелочей

Изготовленные из высококачественной кожи сиденья RX предлагают функции подогрева и вентиляции для обоих рядов, а также массажа для первого ряда. А пассажир спереди может расположиться с особым комфортом благодаря оттоманке.

Изогнутый сдвоенный экран с диагональю 24,6 дюйма, кожаные сиденья с множеством настроек, регулируемые подголовники спереди со встроенной акустикой и ароматизатор воздуха подарят бескомпромиссный комфорт.

Автомобиль представлен в четырех комплектациях: Urban, Platinum, Premium, Flagship.

На автомобиль EXEED распространяется гарантия до семи лет или 200 тыс. км пробега, что является фирменным отличием бренда на рынке.

«EXEED САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, клиентам оказываются консультации по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра.

В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволяет отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

«EXEED ЦЕНТР САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б!

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

Сайт: saturn-exeed.ru

