Приставы опечатали самовольную гостиницу в Верхних Муллах

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали здание гостевого дома «Дача», расположенное на шоссе Космонавтов, 323. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее решение о запрете эксплуатации «Дачи» принял суд. Во исполнение требований исполнительного документа приставы опечатали 14 номеров гостевого дома. Собственница здания, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, предупреждена об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава. Регулярно будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.

Отметим, что судебные споры вокруг объекта капитального строительства продолжаются не первый год. Ранее в ходе проверки надзорных и контролирующих органов было установлено, что в изначально трехэтажном здании без каких-либо разрешений была произведена реконструкция, вследствие чего появился дополнительный — мансардный жилой этаж. В нарушение Жилищного кодекса РФ предприниматель разместила в здании гостиницу и предоставляла гражданам услуги по размещению, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

В настоящее время в производстве суда находится гражданское дело по иску районной администрации о признании гостевого дома самовольной постройкой и его последующем сносе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Прикамье» «Дело о самовольной гостинице в Верхних Муллах рассмотрит Пермский краевой суд».

