Под Астраханью в ДТП погибли два человека, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура поставила на контроль проверку по ДТП в Икрянинском районе Астраханской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла утром накануне, 24 августа, на автодороге «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» в районе села Сергиевка. Там водитель автомобиля «Лада Приора» 1999 года рождения протаранил барьерное ограждение, после чего выехал на встречку, где врезался в «Ладу Калина», за рулем которой находился водитель 1983 года рождения.

На месте происшествия погибла пассажир «Приоры», водитель «Калины» скончался в лечебном учреждении. Пострадали водитель «Приоры» и пассажиры «Калины» — женщина, ребенок 2014 года рождения и ребенок 2022 года рождения. На место ДТП выезжал и.о прокурора Икрянинского района Минетуллах Гаджиев.

Павел Фролов