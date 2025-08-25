Live Science: Китай строит первый в мире подводный дата-центр для ИИ

В Китае началось строительство первого в мире подводного дата-центра, предназначенного для работы искусственного интеллекта. Новый объект возводится примерно в 10 км от побережья Шанхая и будет почти полностью обеспечен энергией ветроэлектростанции, пишет Live Science.

Проект стоимостью $223 млн реализует компания Hailanyun. Первая очередь включает 198 серверных стоек, что соответствует примерно 792 ИИ-серверам. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на сентябрь. По оценкам разработчиков, мощности дата-центра хватит, чтобы за сутки выполнить работу уровня обучения модели GPT-3.5.

Одним из ключевых преимуществ нового объекта считается использование морской воды для охлаждения оборудования. По словам представителей Hailanyun, это позволяет снизить энергопотребление как минимум на 30% по сравнению с наземными дата-центрами. Эксперты при этом предупреждают о возможных рисках для морских экосистем и одновременно о потенциальной уязвимости подводных объектов к внешним атакам. В Hailanyun утверждают, что воздействие на окружающую среду сведено к минимуму.