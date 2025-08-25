Судебный процесс по делу совладельца сети «Аптека от склада» начнется 29 августа

Симоновский райсуд Москвы назначил первое заседание по уголовному делу в отношении Николая Шаврина. Согласно данным сайта суда, оно состоится 29 августа, дело будет рассмотрено под председательством Гюзяль Рахимовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Шварин обвиняется в уклонении от уплаты налогов в составе группы лиц в особо крупном размере (пп. «а», «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, Николай Шаврин и Андрей Годовалов, будучи бенефициарами ООО «Годовалов», которое управляло сетью «Аптека от склада», разработали схему дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Для розничной продажи фармацевтической продукции было создано 69 формальных юридических лиц. Продажа лекарств через них позволяла применять специальный режим налогообложения, что освобождало ООО от уплаты, например, НДС и ряда страховых взносов. По итогам проверок ФНС обществу было доначислено свыше 418 млн руб. недоимок и пеней.

Николай Шаврин вины в ходе предварительного следствия не признал. Андрей Годовалов сейчас проживает за рубежом и находится в розыске.