Соучредителем «Промобота» стала бывшая супруга одного из владельцев

В пермском ООО «Промобот» сменился учредительский состав. Как свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс» 19 августа, владелицей 3,2% долей общества стала Ольга Еремеева. Доля другого соучредителя — Игоря Еремеева — снизилась с 6% до 3,2%. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Промобота», новый совладелец — бывшая супруга участника проекта Игоря Еремеева. «Получение доли произошло в ходе бракоразводного процесса в соответствии с нормами семейного права»,— добавили в компании.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.