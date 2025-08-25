«Хочу именно эту!»: планировки-фавориты, которые покорили сердца покупателей в Кондратово

По статистике1, более трети покупателей квартир в новостройках важнейшим критерием выбора жилья называют планировку – а именно ее удобство и эргономичность.

Рынок недвижимости предлагает разнообразные планировочные решения, но сейчас для покупателя более важным становится не количество квадратных метров, а функциональность пространства и сценарии жизни в конкретном доме.

При разработке проекта жилого комплекса «Притяжение»2 девелопер PAN City Group3 особенное внимание уделил тщательной проработке планировочных решений квартир. Опираясь на более чем тридцатилетний опыт компании на рынке недвижимости, в PAN понимают: продуманная, эргономичная планировка не только экономит бюджет покупки, но и делает жизнь удобнее. Благодаря продуманным местам хранения, нишам под шкаф в прихожей и просторным гардеробным жизнь в такой квартире становится легкой и приятной, а даже относительно небольшая площадь квартиры позволяет удобно разместить мебель и технику.

В начале месяца в жилом комплексе «Притяжение» PAN City Group провел день открытой стройки для новоселов. Будущие жители познакомились с проектом и выбрали самые востребованные планировки. Эти квартиры уже активно бронируются, ведь сдача дома запланирована на первый квартал 2026 года, а все квартиры передаются покупателям с качественной отделкой «под ключ».

Эти планировочные решения стали настоящими звездами проекта – и именно их бронируют быстрее всего. Количество таких квартир ограничено, поэтому тем, кто планирует покупку, стоит поторопиться: самые востребованные планировки разбирают в первую очередь.

«Топ-5» популярных планировок среди жителей Перми:

1. Студия 25 кв. м – «Успешный старт комфортной жизни».

Идеальный вариант для первого жилья или инвестиций. Минимум затрат – максимум комфорта.

2. Студия 32,1 кв. м – «Два окна – двойное пространство».

Редкая находка: светлая студия с двумя окнами дает простор для дизайнерских решений и зонирования.

3. Однокомнатная квартира 30,6 кв. м – «Функционал без компромиссов».

Эта квартира стала настоящим хитом: на компактной площади размещено все необходимое для комфортной жизни.

4. Однокомнатная квартира 36,2 кв. м – «Для ценителей красивых закатов».

Просторная кухня-гостиная и правильная ориентация окон делают ее особенно привлекательной.

5. Трехкомнатная квартира 65,1 кв. м – «Светлый дом для большой семьи».

Простор, уют и много света – выбор семей, которые ценят баланс приватности и общих зон.

Дом «Притяжение» сочетает в себе удобство, функциональность и современный взгляд на комфортную жизнь. Вас встречает авторское лобби с уютной, мягкой зоной отдыха и коворкингом, колясочной, комнатой матери и ребенка и уникальным игровым пространством для самых маленьких, где дети начнут комфортно адаптироваться к окружающему миру.

Сенсорный сад дома – целое произведение искусства, в котором основной акцент сделан на озеленении территории: здесь будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья. Вечнозеленые сосны в жаркую погоду будут создавать приятную тень во время прогулки, а зимой радовать зеленью и сказочным оформлением. Благодаря продуманному ландшафтному дизайну и концептуально разработанному рельефу во дворе дома образуются тематические зоны для разных возрастов. Гармония с природой дополняется тем, что во дворе дома пересечение транспортных и пешеходных потоков сведено к минимуму, поэтому гулять во дворе безопасно и комфортно, а из окон будет открываться вид на сад, реку и лес.

Кондратово давно перестало быть просто пригородом – здесь развита полноценная инфраструктура: детские сады, а рядом с домом «Притяжение» уже введена в эксплуатацию Кондратовская средняя школа «Сфера» на 1100 мест. В ближайшей перспективе рядом появится высокотехнологичная поликлиника4, современный торговый центр, а также в планах по развитию дорожно-транспортной сети – обновление близлежащих дорог с запуском новых автобусных маршрутов.

Будущие жильцы уже выбрали своих фаворитов – спешите и вы забронировать квартиру мечты!

Вы можете узнать подробности о доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 – и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж.

