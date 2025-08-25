Бывший гендиректор инвесткомпании «Ермак» может выйти из банкротства

Кредиторы бывшего гендиректора инвестиционной компании «Ермак» Максима Шахаева намерены обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры его банкротства. По данным «Федресурса», этот вопрос был включен в повестку собрания кредиторов. В частности, предложено направить ходатайство об исключении из конкурсной массы имущества должника в виде долей в уставных капиталах ООО «Кунгурская база» и ООО «Кунгурнефтетрейд».

Напомним, Максим Шахаев был признан банкротом в 2023 году. С июня 2008 года по январь 2009-го он возглавлял ИК «Ермак», которая контролируется семьей экс-депутата краевого заксобрания Андрея Агишева. Занимая должность гендиректора ИК, он одобрил приобретение компанией за 200 млн руб. 32% акций ОАО «Инвестиционный фонд “Детство-1”», что стало причиной затяжного спора Андрея Агишева и его партнера по «Ермаку» Михаила Матвеева.

Через несколько лет после ухода из «Ермака» Максим Шахаев выкупил созданное в 2006 году ООО «Кунгурская база», которое специализируется на хранении и складировании различной продукции, а также зарегистрировал в Кунгуре ООО «Кунгурнефтетрейд», основным видом деятельности которого стала оптовая торговля топливом. В ноябре 2021 года ООО «Кунгурнефтетрейд» было признано несостоятельным, спустя год суд признал банкротом и «Кунгурскую базу». Основным кредитором должников стал Сбербанк: долг «Кунгурнефтетрейда» перед банком составлял 174,9 млн руб., задолженность второй компании — 158,6 млн руб. Позже производство по делам было прекращено, так как стороны утвердили мировые соглашения.